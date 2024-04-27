Безработица в России в марте снизилась до исторического минимума | 360°

Общество 27 апреля 2024, 20:20 Безработица в России в марте снизилась до исторического минимума Росстат: безработица в России в марте составила 2,7% РИА «Новости»

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Безработица в России в марте снизилась до исторического минимума и составила 2,7%, или два миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата.

«Два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — указали в докладе.

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В феврале 2024 года безработица в России была на уровне 2,8%. А по итогам прошлого года показатель равнялся 3,2%, что стало самым низким результатом с 1992 года.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов, что в стране практически нет безработицы. Глава государства добавил, что в ближайшее время она россиянам не грозит.

В четверг, 25 апреля, Путин отметил, что в России также серьезно сократилась безработица среди молодежи.