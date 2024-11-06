Представитель СДЭК Пахомов: ни одна из российских компаний пока не может полностью заменить курьеров на роботов

Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему роботам пока не удается полностью вытеснить людей из сферы логистики.

В складской логистике действительно существует целый спектр решений: от масштабных кросс-белт линий до роботов-сортировщиков и манипуляторов. Другой вопрос, что автоматизацию активно применяют там, где человеческий ресурс наиболее востребован.

Эксперт добавил, что каждое новое роботизированное устройство требует дополнительных затрат для бизнеса. Предпринимателям проще нанять сотрудников, которые способны решать гибкие задачи. На данный момент ни одна из российских компаний не может полностью заменить курьеров для внутригородской логистики. Как уточнил Пахомов, все существующие решения требуют участия человека.