Истек срок для урегулирования правового статуса иностранцев в России

Срок, в течение которого лица без гражданства и нелегальные иностранцы могли урегулировать свой правовой статус в России, истек 10 сентября. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Российский лидер в апреле продлил этот срок до 10 сентября. Предыдущий предполагал, чтобы нелегальные иностранцы разрешили вопрос со своим правовым статусом до 30 апреля.

Агентство отметило, что миграционная служба МВД России предупредила, что с 11 сентября они уже не смогут урегулировать свое правовое положение. С этой даты к ним начнут применять указанные в законе меры, ограничивающие их права.

В частности, запрет на смену места жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, открытие вкладов в банках и управление транспортными средствами. И так вплоть до их выдворения за пределы РФ.

Если же мигранты не будут исполнять установленные запреты и ограничения, причем неоднократно, то их могут депортировать или же поместить в спецучреждение территориального органа МВД.

Ранее президент Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Южной Осетии и Абхазии.