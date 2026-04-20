Исследователь ИИ Белозерова отметила, что искусственный интеллект создает иллюзию эмпатии ради эффективности

Исследователь искусственного интеллекта и инновационный предприниматель Полина Белозерова в интервью радио Sputnik рассказала, как современные ИИ-системы завоевывают доверие пользователей. Она отметила, что многие модели ИИ обучены говорить мягко и подстраиваться под собеседника, создавая впечатление эмпатичного собеседника. Об этом сообщило радио Sputnik .

Белозерова подчеркнула, что ИИ анализирует стиль речи и тон пользователя мгновенно и без переходных фаз, в отличие от живого общения, где требуется время для установления контакта. Это позволяет ИИ эффективно удерживать внимание.

«ИИ — это продукт, а в ряде случаев и сервис по подписке. Сухие ответы не формируют привязанности. А вот ощущение, что "вас слышат", заставляет возвращаться», — пояснила эксперт.

Она добавила, что эмоциональное вовлечение напрямую влияет на время использования продукта и, следовательно, на прибыль. Эмпатия робота создает иллюзию понимания, но на самом деле такие системы дают пользователю ровно столько обратной связи, сколько нужно, чтобы побудить его к дальнейшим запросам.

«Столкнувшись с постоянной дружелюбностью, некоторые начинают воспринимать ИИ как советчика или даже наставника. Машина, которая не спорит и не осуждает, кажется безопаснее человека. Но именно это и делает ее опасной: она не несет ответственности за свои советы», — заключила Белозерова.