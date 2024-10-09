Исследование ВЦИОМ: мужчины продемонстрировали больший уровень доверия к технологиям ИИ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что мужчины, в отличие от женщин, проявляют больший уровень доверия к технологиям ИИ. Об этом написал сайт kp.ru .

Так, наибольший уровень доверия отмечается в экономике, транспорте, военном деле, образовании и банковской сфере. Около 44% активно пользуются виртуальными помощниками, такими как умные колонки, часы и чат-боты.

Около 39% опрошенных считают, что внедрение ИИ способно снизить качество обучения, а 28%, напротив, видят в нем потенциал для улучшения образовательного процесса.