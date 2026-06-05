Исследование Talantix: 55% российских компаний уже используют нейросети для сортировки кандидатов

Искусственный интеллект перестал быть футуристической концепцией в рекрутинге и превратился в повседневный инструмент, который сегодня стоит между соискателем и работой мечты. Хотя о полной замене HR-специалистов речь не идет, ИИ берет на себя рутинные задачи первичного отбора, позволяя компаниям обрабатывать сотни резюме за минуты. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

По данным Talantix на май 2026 года, 55% российских компаний уже используют нейросети для сортировки кандидатов, отправки уведомлений и первичного скрининга откликов. Эксперты подчеркивают, что главная задача алгоритма — отсеять явных неподходящих кандидатов по формальным критериям, избавив живого рекрутера от монотонной работы.

Чтобы пройти этот первый цифровой барьер, необходимо составить резюме, понятное машине. Ключевое правило — использовать стандартную структуру с четкими разделами («Опыт работы», «Образование», «Навыки») и избегать креативного дизайна: сложные макеты со столбцами, рамками и инфографикой сбивают алгоритм с толку. Наиболее важным элементом является использование ключевых слов из описания вакансии.

Если работодатель ищет специалиста со знанием Python, SQL и Git, эти термины должны дословно присутствовать в вашем резюме. Цифровой рекрутер не способен оценить метафоры и абстрактные формулировки вроде «командный игрок» или «ответственный подход», поэтому их следует заменять конкретными фактами и измеримыми достижениями (например, «увеличил продажи на 20%»).

Также важно указывать все релевантные инструменты и технологии, даже если они кажутся второстепенными, поскольку современные ИИ-ассистенты могут задавать уточняющие вопросы по компетенциям, которые критичны для конкретной позиции.