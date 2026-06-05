Исследование Talantix: 55% российских компаний уже используют нейросети для сортировки кандидатов
Искусственный интеллект перестал быть футуристической концепцией в рекрутинге и превратился в повседневный инструмент, который сегодня стоит между соискателем и работой мечты. Хотя о полной замене HR-специалистов речь не идет, ИИ берет на себя рутинные задачи первичного отбора, позволяя компаниям обрабатывать сотни резюме за минуты. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.
По данным Talantix на май 2026 года, 55% российских компаний уже используют нейросети для сортировки кандидатов, отправки уведомлений и первичного скрининга откликов. Эксперты подчеркивают, что главная задача алгоритма — отсеять явных неподходящих кандидатов по формальным критериям, избавив живого рекрутера от монотонной работы.
Чтобы пройти этот первый цифровой барьер, необходимо составить резюме, понятное машине. Ключевое правило — использовать стандартную структуру с четкими разделами («Опыт работы», «Образование», «Навыки») и избегать креативного дизайна: сложные макеты со столбцами, рамками и инфографикой сбивают алгоритм с толку. Наиболее важным элементом является использование ключевых слов из описания вакансии.
Если работодатель ищет специалиста со знанием Python, SQL и Git, эти термины должны дословно присутствовать в вашем резюме. Цифровой рекрутер не способен оценить метафоры и абстрактные формулировки вроде «командный игрок» или «ответственный подход», поэтому их следует заменять конкретными фактами и измеримыми достижениями (например, «увеличил продажи на 20%»).
Также важно указывать все релевантные инструменты и технологии, даже если они кажутся второстепенными, поскольку современные ИИ-ассистенты могут задавать уточняющие вопросы по компетенциям, которые критичны для конкретной позиции.