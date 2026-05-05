Исследование SuperJob: женщины обращаются к искусственному интеллекту чаще, чем мужчины

Результаты опроса показали, что женщины обращаются к искусственному интеллекту чаще, чем мужчины (52% против 46%).

Полученным рекомендациям от ИИ в среднем следуют 60% опрошенных. Однако 17% москвичей жалеют о принятых советах, а каждый четвертый игнорирует полученные наставления.

Наибольшую активность в использовании нейросетей демонстрируют граждане младше 35 лет — 61%. Среди возрастной группы от 35 до 45 лет этот показатель составляет 39%, а среди респондентов старше 45 лет — всего 30%.

Также выяснилось, что москвичи с доходом меньше 100 тысяч рублей чаще просят совета у ИИ, чем те, кто зарабатывает от 150 тысяч (57% против 41% соответственно). В опросе приняли участие экономически активные жители столицы, имеющие опыт работы с нейросетями.