Исследование: россияне старше 55 лет чаще всего выбирают концерты для культурного досуга

Среди форматов культурного досуга, которые чаще всего выбирают пользователи старше 55 лет, лидируют концерты — их назвали 43% респондентов. На втором месте — театр, спектакли и постановки (16%). Еще 8% опрошенных проявляют интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события.

Опрос показал, что для большинства респондентов «дачный сезон» не становится причиной отказываться от мероприятий: 55% отметили, что он не влияет на их активность.

Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников — так ответили 33% участников опроса. На втором месте — интернет и онлайн-поиск (17%). Принимая решение о посещении, респонденты чаще всего ориентируются на личный интерес и доступность события, а также на самочувствие, наличие свободного времени и финансовые возможности.