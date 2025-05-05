Исследование показало, какие профессии наиболее востребованы в России

РИА «Новости»: инженеры, строители и металлурги наиболее востребованы в России

Самыми востребованными профессиями в России в начале 2025 года стали инженеры, строители, работники металлургической отрасли и металлообработки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Профилум».

При этом число вакансий по этим специальностям с начала года снизилось на 14%. Больше всего спрос вырос на энергетиков, геологов и специалистов горнодобывающей отрасли.

По мнению специалистов, кадровый дефицит продолжит расти, поскольку все меньше молодых специалистов выходят на рынок труда. Решить эту проблему предложили за счет автоматизации процессов и улучшения распределения трудовых ресурсов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о кадровом голоде в сферах образования и здравоохранения.