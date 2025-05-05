Исследование показало, какие профессии наиболее востребованы в России

Самыми востребованными профессиями в России в начале 2025 года стали инженеры, строители, работники металлургической отрасли и металлообработки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Профилум».
При этом число вакансий по этим специальностям с начала года снизилось на 14%. Больше всего спрос вырос на энергетиков, геологов и специалистов горнодобывающей отрасли.
По мнению специалистов, кадровый дефицит продолжит расти, поскольку все меньше молодых специалистов выходят на рынок труда. Решить эту проблему предложили за счет автоматизации процессов и улучшения распределения трудовых ресурсов.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о кадровом голоде в сферах образования и здравоохранения.
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