Депутат Нилов заявил о кадровом голоде в системах здравоохранения и образования

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об отраслях, где наблюдается серьезный кадровый голод. Об этом сообщил News.ru.

По словам депутата, особенно остро соответствующая проблема стоит в сферах здравоохранения и образования.

«Повсеместно нехватка кадров и в строительной сфере, и в сельском хозяйстве, и в общепите в зависимости от региона», — добавил парламентарий.

Нилов также отметил, что официальные показатели безработицы не отражают реальной картины, поскольку многие неработающие граждане не регистрируются на бирже труда. Они часто вынуждены соглашаться на неофициальное трудоустройство.

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