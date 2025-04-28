Депутат Нилов заявил о кадровом голоде в системах здравоохранения и образования

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об отраслях, где наблюдается серьезный кадровый голод. Об этом сообщил News.ru .

По словам депутата, особенно остро соответствующая проблема стоит в сферах здравоохранения и образования.

«Повсеместно нехватка кадров и в строительной сфере, и в сельском хозяйстве, и в общепите в зависимости от региона», — добавил парламентарий.

Нилов также отметил, что официальные показатели безработицы не отражают реальной картины, поскольку многие неработающие граждане не регистрируются на бирже труда. Они часто вынуждены соглашаться на неофициальное трудоустройство.