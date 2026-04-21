Исследование показало, как российские работодатели сохраняют лучших специалистов

Российские работодатели чаще всего удерживают ценных специалистов благодаря индексации зарплат. Это показало исследование hh.ru, которые есть в распоряжении РИА «Новости» .

«Наиболее распространенной практикой остается индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа)», — написано в исследовании.

По мнению руководителей российских компаний, индексация зарплат остается не только самым популярным, но и наиболее действенным методом удержания кадров. Исследование также показало, что в числе востребованных инструментов — программы адаптации для новых сотрудников (35%) и реферальные системы с премиями за рекомендации (33%).

Помимо этого, некоторые работодатели поощряют успехи сотрудников не только материально, но и на символическом уровне — например, публичной похвалой, размещением на доске почета, внутренними наградами или корпоративной атрибутикой (30%). Также 29% компаний стремятся удерживать персонал с помощью внедрения более прозрачной и понятной системы оплаты труда.

