Исследование показало, что жители Омска стали чаще использовать ИИ во время совещаний

Специалисты МТС Линк провели исследование деловой активности жителей Омской области, в ходе которого выяснили, что использование искусственного интеллекта в онлайн-коммуникациях увеличилось вдвое. Об этом написал сайт gorod55.ru .

В третьем квартале 2025 года омичи использовали ИИ в 2,5 раза чаще, чем во втором квартале. Наиболее популярными функциями стали саммаризация (краткий пересказ встречи) и транскрибация (перевод аудио в текст). Многие жители обращались к ИИ-ассистентам, которые помогают анализировать видеоконференции и записывать основные договоренности.

Онлайн-активность омичей в третьем квартале также значительно возросла: количество вебинаров на платформе МТС Линк увеличилось на 70%, а количество онлайн-встреч — на 185%.