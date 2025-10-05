Исследование показало, что каждый второй россиянин не знает о дипфейках

Почти половина россиян никогда не слышала о дипфейках

Почти половина россиян не знает, что такое дипфейк, однако треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенничеством с использованием этой технологии. Такие данные привели РИА «Новости» аналитики сервиса «МТС Линк» по итогам опроса жителей городов-миллионников.

Дипфейками называют видео, аудио или изображения, созданные с помощью нейросетей и почти неотличимые от настоящих. Чаще всего это поддельные видео с заменой лиц, аудиозаписи с подражанием голосу и фотореалистичные изображения, которые нередко появляются в рекламе или соцсетях.

По данным исследования, о дипфейках слышали только 52% россиян, а 48% признались, что впервые узнали о них из опроса. При этом около 30% работников крупных компаний уже сталкивались с кибермошенничеством, где использовались такие технологии.

Центробанк раскрыл десять самых распространенных фраз мошенников. Самым популярным оказалось предложение «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора и так далее».