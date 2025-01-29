Используют как туалет. Бетонные укрытия закрыли на заправках в Воронеже

Бетонные убежища на заправках начали закрывать в Воронеже. Некоторые горожане решили, что их можно использовать как туалеты, сообщило Voronezh1.ру.

По данным издания, в настоящее время уже заколотили вход в убежище, расположенное на Московском проспекте рядом со станцией «Роснефти». Сотрудники заправки отказались сообщать, почему укрытие закрыто.

Убежище на улице Космонавтов журналисты обнаружили открытым. Однако оно уже успело «превратиться в общественный туалет». По словам сотрудников АЗС, укрытие поставили только для них, а не для всех жителей Воронежа.

Железобетонные коробки на случай бомбежек стали устанавливать на улицах Воронежа с лета 2024 года. Между тем в регионе регулярно объявляют воздушную тревогу из-за атак дронов ВСУ.

Губернатор в Воронежской области Александр Гусев 24 января сообщал, что в результате падения обломков беспилотников пострадало остекление в нескольких квартирах одного из многоэтажных домов.