Искусственные дожди предложили вызвать в Ростовской области из-за засухи
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут допустила, что в Ростовской области в связи с засухой могут использовать практику принудительного вызова осадков. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков», — сказала Лут.
По ее словам, ситуацию оценят в сентябре–октябре. Если ожидания Росгидромета по объему дождей не оправдаются в следующем месяце, власти предпримут все необходимые действия.
Такие процедуры проводят в Ставропольском крае в течение последних трех сезонов.
Август 2025 года стал самым засушливым в Европе с начала наблюдений Европейской обсерватории засухи (EDO) в 2012 году.