Искусственные дожди предложили вызвать в Ростовской области из-за засухи

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут допустила, что в Ростовской области в связи с засухой могут использовать практику принудительного вызова осадков. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков», — сказала Лут.

По ее словам, ситуацию оценят в сентябре–октябре. Если ожидания Росгидромета по объему дождей не оправдаются в следующем месяце, власти предпримут все необходимые действия.

Такие процедуры проводят в Ставропольском крае в течение последних трех сезонов.

Август 2025 года стал самым засушливым в Европе с начала наблюдений Европейской обсерватории засухи (EDO) в 2012 году.