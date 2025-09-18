AFP: рекордную засуху зафиксировали в Европе в августе 2025 года

Август 2025 года стал самым засушливым месяцем в Европе с момента начала наблюдений Европейской обсерватории засухи (EDO) в 2012 году. Согласно AFP, в прошлом месяце засуха охватила 53% почвенного покрова региона, что на 23% выше среднего показателя за период с 2012 по 2024 годы (30,1%), сообщил «Ридус» .

По данным специалистов, с начала 2025 года уровень засухи оставался высоким, но именно в августе был установлен новый рекорд. Европейский сервис Copernicus отслеживает количество осадков, влажность почв и состояние растительного покрова. Для сравнения: в августе 2024 года засуха затронула 36% почвенного покрова, а предыдущий рекорд в 52% был зафиксирован в мае 2025 года.

Страны Восточной Европы и Балкан пострадали особенно сильно. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии более 90% земель были охвачены засухой. Западная Европа также столкнулась с проблемами: в Португалии уровень засухи достиг 70%, во Франции — 66%.