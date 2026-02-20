Президента Украины Владимира Зеленского западные власти отбирали по принципу беспринципности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИС «Вести» .

Дипломат связала появление Зеленского на высшем государственном посту Украины с целенаправленным выбором, который делался исходя из личных качеств политика.

«Зеленского отбирали по принципу как раз-таки беспринципности. И это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД ответила на слова Зеленского, призвавшего к травле спортсменов российского происхождения на Олимпиаде в Италии. По словам дипломата, украинский лидер впал в настоящую истерику, которую уже нельзя назвать заявлением.