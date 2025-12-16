Иск о принудительном выселении Долиной из спорной квартиры рассмотрят в ближайшее время

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России постановила отменить ранее принятые судебные акты по скандальному делу с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Квартиру оставили покупательнице Полине Лурье, а нижестоящему суду поручили в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении артистки.

«Решение вступает в силу немедленно», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сама исполнительница хита «Погода в доме» отсутствовала на заседании. Вместо этого она отправилась выступать на новогодний концерт в Москве.

По словам представителя звезды Сергея Пудовкина, предложений о концертах меньше не стало.