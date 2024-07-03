«Ищут крайнего». Спасавшего пассажиров сошедшего с рельсов поезда кадета заподозрили в воровстве

Недавнего выпускника школы, 18-летнего кадета Владислава Пупышева, помогавшего раненным пассажирам сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск, заподозрили в краже инструментов. Об этом он сам рассказал газете mk.ru .

Пупышев был одним из пассажиров перевернувшегося поезда. При аварии он получил черепно-мозговую травму и ушибы конечностей. Но это не помешало молодому человеку спасать других пострадавших: он доставал раненых из вагонов и оказывал первую помощь. После аварии представители Федеральной пассажирской компании поблагодарили его за спасение людей.

Но теперь молодому человеку позвонили из полиции. Оказывается, компания «УхтаСтрой» заподозрила его и еще нескольких пассажиров в краже дорогостоящих инструментов. Пупышева вызвали на допрос.

«Ощущение, что ищут крайнего. Да, я использовал инструменты. Например, швабру, если это можно назвать инструментом. Ее мне дали проводники. Она понадобилась для фиксации переломов пострадавших. Один человек получил травму позвоночника, я его зафиксировал той самой шваброй. Он так со шваброй и остался, возможно, с ней ушел», — объяснил Владислав.

Поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в среду, 26 июня. В результате аварии погибли два пассажира, пострадали 46 человек.