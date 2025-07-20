Ирландский миллионер тайно женился на сиделке и умер на следующий день

Ирландский 75-летний миллионер Джо Гроган умер всего через день после того, как тайно женился на своей сиделке Лизе Флаэрти. Семья потребовала провести судебно-медицинское расследование, сообщила британская газета Daily Mirror .

«На свадьбе не присутствовал ни один из его родственников. Более того, они даже не подозревали, что пара состоит в отношениях», — отметили журналисты.

Родственники Грогана настояли на проведении расследования вокруг его кончины и брака, подчеркнув наличие «множества вопросов, которые остаются без ответа». Однако определить точную причину смерти оказалось невозможно — тело миллиардера забальзамировали.

В январе 2023 года у Грогана диагностировали рак крови. Официальной причиной ухода из жизни богатого землевладельца считается инфекция. После его кончины 50-летняя сиделка Флаэрти унаследовала от своего подопечного и мужа ферму в 89 гектаров стоимостью около 5,5 миллиона евро.

Ранее бразилец выиграл в лотерею 40 миллионов долларов и спустя 25 дней умер у стоматолога. Из-за большой дозы анестетика у мужчины остановилось дыхание и сердце. Зубные врачи не сумели оказать ему оперативную помощь, потому что в больнице не было необходимого оборудования.