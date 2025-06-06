Бразилец выиграл в лотерею $40 млн и спустя 25 дней умер у стоматолога

Бразилец Антонио Лопес де Сикейра, выигравший 40 миллионов долларов (более трех миллиардов рублей) в лотерею, умер спустя 25 дней на приеме у стоматолога. Об этом сообщило издание Ultimo Segundo .

По данным издания, 73-летний мужчина обратился к стоматологу в городе Куябе, штат Мату-Гросу. Он почувствовал себя плохо еще в зале ожидания, но не получил врачебной помощи.

«Стоматолог нарушил профессиональные стандарты и не оказал должного медицинского сопровождения пациенту. Во время процедуры у Антонио остановилось дыхание и сердце, что и привело к смерти», — говорится в материале.

Полиция расследовала происшествие и выявила серьезные ошибки в работе больницы. В частности, врач использовал большую дозу анестетика несмотря на то, что у де Сикейра были диабет и гипертония. Кроме того, в клинике не было дефибриллятора и другого необходимого оборудования, чтобы можно было оказать пациентам экстренную помощь.

За 25 дней до посещения стоматолога мужчина выиграл в лотерею крупный денежный приз и стал знаменит как «миллионер из деревни».

Ранее болеющий раком канадец третий раз за год выиграл один миллион долларов (более 79 миллионов рублей).