Иркутская людоедка вышла из тюрьмы и стала мастером маникюра

Жительница Иркутска, осужденная за убийство и каннибализм, вышла из тюрьмы и устроилась работать мастером маникюра. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Речь идет об иркутской людоедке, которая в 2009 году отрезала руки жертве, а потом сварила ее части тела и ела всю неделю. Приготовленное мясо она также скормила своему маленькому сыну.

Журналисты выяснили, что женщина вышла на свободу условно-досрочно в 2015 году — на три года раньше положенного. В колонии она вышла замуж и родила дочь, что способствовало УДО. Брак вскоре распался, но фамилию экс-супруга она оставила, чтобы легче было скрывать прошлое.

Сначала после тюрьмы женщина жила в том же доме, где совершила преступление. Пыталась устроиться школьным поваром и горничной в детский лагерь, но везде получала отказ из-за непогашенной судимости.

В 2021-м продала дом и вместе с маленькой дочерью перебралась в тихий поселок Большой Луг недалеко от Иркутска. Там нашла работу мастером по маникюру. Ее клиентки не догадываются, что их ногти приводит в порядок бывшая людоедка.

Сейчас ей 43 года. Помимо зарплаты, она получает детское пособие в размере 10 тысяч рублей.

Сын бывшей арестантки, которому в детстве пришлось есть человеческое мясо, тоже отсидел. Его осудили за кражу и направили в колонию в Ангарске. Там он заключил контракт и в октябре 2024 года отправился на СВО, где погиб через месяц. Мать пыталась через суд получить выплаты за сына, но ей отказали. Деньги достались его бывшей супруге, которая осталась с двумя дочерьми.