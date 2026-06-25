Ирина Винер поделилась эмоциями перед показом спектакля в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер призналась «Петербургскому дневнику» , что сильно волнуется перед премьерой спектакля «Наваждение» в культурной столице. Она подчеркнула, что этот город — важная сцена для артистов.

Винер отметила, что выступать в Санкт-Петербурге — это честь и большая ответственность, так как признание местной публики имеет особое значение для любого исполнителя.

Спектакль «Наваждение», по словам заслуженного тренера, посвящен любви, оказавшей влияние на мировую культуру. В постановке соединены истории известных творческих союзов: Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Галы и Сальвадора Дали.

Винер добавила, что даже искушенные зрители смогут узнать малоизвестные детали этих историй, передает RT.