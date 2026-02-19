Ипотека под 0% для героев. ЛДПР предложила снизить ипотечную ставку для военных с детьми
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением снизить ставку по ипотеке для военных до 6%, с возможностью снижения до 0%, в зависимости от количества детей. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
По мнению автора инициативы, необходимо увеличить ежемесячные выплаты из накопительного фонда в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) с нынешних 34 тысяч — до 60 тысяч рублей.
В ЛДПР считают, что такие меры помогут компенсировать рост цен на жилье, сделают его доступнее и повысят социальную защищенность военнослужащих и их семей. Письмо уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Сейчас обеспечение жильем наших военнослужащих происходит по накопительно-ипотечной системе. Их основная часть — федеральные бюджетные взносы», — напомнил Слуцкий.
Необходимо увеличить ежемесячные отчисления накопительных взносов по НИС до 60 тысяч рублей, а также установить систему их роста с учетом числа детей у военного. Парламентарий обратил внимание, что фактическая индексация накопительных взносов не успевает за ростом рынка. За последние десять лет их размер вырос всего в полтора раза, тогда как стоимость жилья в новостройках увеличилась более чем в три с половиной раза, а на вторичном рынке — в два с половиной.