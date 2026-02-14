Центробанк снова снизил ставку. Почему проценты по кредитам все еще кусаются

Банк России на первом в этом году заседании объявил о снижении ключевой ставки с 16 до 15,5%. Это удивило многих финансовых аналитиков, которые прогнозировали, что регулятор возьмет паузу из-за резкого скачка январской инфляции. Решение Центробанка стало сигналом, что начатое в июне 2025 года смягчение продолжится.

Почему Центробанк пошел на снижение ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что при вынесении решения о снижении ключевой ставки участники заседания ориентировались на статистические данные по инфляции за январь. Она подчеркнула, что скачок действительно произошел, и основную долю сыграло повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22%, которое производители заложили в январские цены. Вторым инфляционным фактором стали цены на плодоовощную продукцию, которые в конце декабря оказались нетипично низкими, а с наступлением нового года начали расти, ускорившись из-за морозов, повысивших издержки производителей на отопление. «По нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — заявила Набиуллина.

Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com

Она добавила, что рисков вторичных эффектов регулятор не увидел. По ее словам, инфляционные ожидания населения в январе остались на прежнем уровне, который все еще остается высоким и его нужно снижать. При этом ожидания компаний по ценам после январского всплеска вернулись к октябрю.

Набиуллина подчеркнула, что снижение ставки продолжится, если проинфляционные риски не одержат верх. По итогам 2026 года ставка останется на уровне 13,5–14,5%, а в следующем году опустится до 8–9%. «Мы приводим сигнал в соответствии с этой траекторией, но еще раз хочу подчеркнуть, что сигнал наш не является безусловным обязательством снижать ставку», — сказала она. По мнению главы регулятора, такое решение приведет к снижению инфляции до таргета в 4% уже во втором полугодии. Этот эффект необходимо закрепить, чтобы снизить инфляционные ожидания россиян, а также обеспечить им доступ к кредитам, включая ипотеку.

Что будет с вкладами и ставками по кредитам

Крупнейшие банки России снизили ставки по годовым депозитам до среднего уровня в 12,9% годовых и до 14,4% по трехмесячным вкладам. Это следует из публикации об индексе вкладов «Финуслуг». Банк приняли такое решение еще до объявления о снижении ключевой ставки, посчитав, что Центробанк продолжит смягчение денежной политики. Ставку по кредитам пока снизил только ВТБ. В пресс-службе компании заявили, что снизили обеспечение займов сразу на три процентных пункта до 15,5% после решения Центробанка по ключевой ставке.

«Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования», — пояснили в пресс-службе.

Фото: РИА «Новости»

В банке отметили, что на снижение ключевой ставки быстрее всего отреагируют клиенты, которые привыкли брать займы наличными деньгами. При этом потребительское кредитование в России снижается третий месяц подряд. В конце ноября и декабре доля одобренных займов упала на 17–18% и в январе не увеличилось. В первый месяц этого года банки выдали всего 1,38 миллиона займов своим клиентам. Такие данные привело Бюро кредитных историй. Причинами стали рост количества отказов в выдаче кредитов, охлаждение спроса и рост числа заемщиков с плохой кредитной историей.

Смягчение денежной политики продолжится

Банк России продолжит снижение ключевой ставки на последующих заседаниях, но сохранит осторожность, поэтому быстрого изменения ситуации можно не ждать. Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он подчеркнул, что регулятор вынужден сохранять осторожность из-за неравномерного роста цен и инфляционных скачков. «В январе мы увидели очень быстрый рост цен, особенно за первые две недели, когда произошло резкое подорожание продовольствия. <…> Это говорит о структурной неравномерности инфляции. То есть одним товары и услуги не дорожают, а цены на другие растут очень сильно. В этой связи Банк России продолжит придерживаться аккуратной политики в области снижения ключевой ставки», — заявил Бархота.

Эксперт добавил, что отказаться от снижения ключевой ставки Центробанк не мог, потому что она поднялась более чем на 10 пунктов выше инфляции. Это сделало рубль слишком крепким.

«От курса во многом зависит экспортная выручка и ее рублевые значения. Здесь как раз тонкость состоит в том, что не снижать ставку невозможно, потому что в этом смысле мы попадаем в ловушку крепкого рубля, который влияет на бюджет, на налоги и на инфляцию», — пояснил Бархота.

Отвечая на вопрос, когда произойдет смягчение ставок по кредитам и ипотеке, эксперт финансового рынка предложил ориентироваться на показатель индекса Центробанка в 12%, который регулятор может установить в период от октября 2026 года до мая 2027 года.

«Когда ключевая ставка опустится до 12% или ниже мы получим некоторое облегчение, потому что это опустит и процентные платежи», — заявил Бархота. Также важно смотреть и на доступность кредитов в условиях высокой долговой нагрузки. «Некоторые из нас имеют два, три, а то и более займа, поэтому новые даются очень дорого и менее доступны», — добавил эксперт. Сейчас еще есть время завершить обслуживание старых долгов, чем можно улучшить свою кредитную историю и прийти к ситуации с низкими банковскими ставками в качестве положительного заемщика.