Ипотечный брокер Ракута назвал лучшее время для покупки дачи

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал NEWS.ru , что осенняя и зимняя пора — идеальное время для приобретения загородного дома или участка.

По словам эксперта, в межсезонье продавцы чаще всего идут на уступки из-за снижения спроса. Ракута пояснил, что на рынке недвижимости существует сезонность, которая зависит от объекта. Для дачных участков сезон начинается в мае и заканчивается в конце лета.

Однако ипотечный брокер подчеркнул, что это правило применимо только к загородным участкам. Рынок квартир живет по другому графику. Пик спроса при покупке или аренде городской недвижимости начинается в августе и заканчивается в декабре.

Ракута добавил, что самый высокий спрос на квартиры наблюдается в конце августа и начале сентября. Это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков и им нужно решить вопросы с детскими садами, школами и учебой. Спрос на аренду и покупку жилья остается высоким до конца года.