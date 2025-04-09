ИПК выше, чем за работу. В чем суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным

Минтруд предложил отменить шестилетний максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. Почему это станет благом, рассказала 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что министерство подготовило предложение по поручению президента Владимира Путина, встретившегося с многодетными семьями. Мера коснется тех, кто родил четверых и более детей, поскольку в страховой стаж включают только первые полтора года жизни ребенка.

«Почему не считать для этих мамочек весь без исключения нестраховой период по уходу за всеми детками? Тем более что у нас по ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент — прим. ред.) можно заработать по уходу после третьего ребенка 5,4 ИПК в год. Это выше, чем среднестатистическая заработная плата», — заявила Бессараб.

Таким образом, по ее словам, государство хочет мотивировать жителей к рождению детей.

По оценкам Минтруда, благодаря этому закону к лучшему изменится жизнь 400 тысяч женщин.