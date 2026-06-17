Инженер Уйманов предупредил о смертельной опасности велопрогулок в грозу

Инженер-технолог Сергей Уйманов рассказал «Москве 24» , что катание на велосипеде и нахождение в низинах могут быть смертельно опасны во время грозы.

По словам эксперта, под высокими деревьями, особенно одиночно стоящими на открытом пространстве, прятаться опасно — они могут стать мишенью для молнии. Чтобы минимизировать риск попадания молнии, следует максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности.

Прятаться в низине не стоит, так как там обычно скапливается влага, а молнии любят бить туда, где наиболее сыро.

Важно помнить, что притягивать электрический разряд могут металлические предметы, поэтому нельзя держать зонт во время грозы. Если непогода застала во время велосипедной прогулки, с транспорта лучше слезть и отойти от него.