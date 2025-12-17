Инженер «Мособллеса» Хренова предложила использовать смесь аспирина для сохранения свежести елки

Многие россияне, выбирая живую ель на Новый год, хотят, чтобы она простояла как можно дольше и не осыпалась раньше времени. Советами поделилась ведущий инженер отдела питомнического хозяйства «Мособллес» Галина Хренова в беседе с KP.RU .

Эксперт рекомендовала добавить в воду или в песок с водой раствор янтарной кислоты или аспирина.

«Я еще рекомендую примерно на пять сантиметров от основания счищать кору, чтобы елочка могла поглощать больше влаги», — отметила специалист.

При выборе ели Хренова посоветовала обращать внимание на спил — он должен быть светлым. Веточки должны быть упругими, а иголки — насыщенно-зелеными с ярким хвойным ароматом. Легкое осыпание иголок при постукивании о землю считается нормой.