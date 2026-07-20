Интернет-эксперт Букштейн отметил, что ИИ не станет причиной роста цен на мобильный интернет

По словам редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперта Леонтия Букштейна, внедрение искусственного интеллекта операторами сотовой связи не приведет к повышению стоимости интернета и услуг связи. Основной акцент делается на увеличении скорости и эффективности работы сетей, а не на сборе дополнительных средств с абонентов, написало ИА НСН .

О планах внедрения нейросетевых алгоритмов в работу сотовых сетей сообщается в материалах Минцифры. По данным проведенных тестов, такие алгоритмы способны повысить пропускную способность сетей на 20–30 % и вдвое сократить задержки передачи данных. Это достигается за счет более эффективного перераспределения потоков интернет-трафика.

«Что делает один специалист в течение часа — ИИ делает за секунды», — отметил Букштейн. Он подчеркнул, что ИИ анализирует большие объемы данных и помогает операторам быстро принимать решения о направлении потоков трафика.

Кроме того, эксперт упомянул о неизбежности внедрения технологии 5G, несмотря на то что она пока не востребована среди обычных абонентов.