Инспектор-кинолог из Краснодара предостерегла от общения с чужими питомцами

Инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Краснодару предостерегла от общения с чужими питомцами. Она объяснила, что гладить собак без разрешения владельца небезопасно, даже если животное кажется дружелюбным. Об этом написали «Краснодарские известия» .

По словам специалиста, поведение собаки не всегда можно предсказать по внешним признакам.

«Собака может выглядеть дружелюбной, кажется, что она не укусит, но это не факт. Она вполне может расценить ваше поведение, допустим, приближающуюся руку, а тем более, если человек наклоняется над собакой, нависая, как угрозу, и защищаться, соответственно, укусить», — отметила кинолог.

Также опасность может возникнуть из-за неожиданных движений человека, которые собака может воспринять как агрессию. Противоречивые действия, например, резкое отдергивание руки, могут спровоцировать животное на защиту.

Особенно важно следить за безопасностью детей, так как их неожиданные реакции, такие как крик или плач, могут спровоцировать агрессивную реакцию собаки.

Кроме того, как домашние, так и бездомные собаки могут быть переносчиками заболеваний. Поэтому кинолог рекомендует избегать контакта с незнакомыми животными и всегда спрашивать разрешения у владельца, прежде чем гладить его питомца.