Иностранцам запретят работать в гостиницах Краснодарского края

Иностранцы в Краснодарском крае не смогут устраиваться на работу в гостиницы, сферы культуры и сельского хозяйства с 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Будет запрещено трудоустраивать иностранцев на сельхозпредприятия, в сфере культуры, гостиничных услуг, нанимать помощниками в домохозяйства. Строительная отрасль в списке запрещенных пока не значится», — уточнили в сообщении.

С минувшей зимы на Кубани запретили привлекать по патентам иностранную рабочую силу в торговлю, общепит, образование, здравоохранение, спорт и пассажирские перевозки, в том числе такси.

За несоблюдение установленных правил работодатели могут получить штраф до одного миллиона рублей за каждого гастарбайтера.

По данным МВД, с начала 2024 года из России за нарушение миграционного порядка выслали свыше 65 тысяч нелегалов.