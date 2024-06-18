Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию

Генеральная прокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об инициативе дополнить подготовленный законопроект рассказали « Известия » со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

Речь идет о федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…». Генпрокуратура предлагает внести изменения в статью 13, в которой перечисляются обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в ней людей из других стран. Запрет на въезд иностранцам из нежелательных организаций ведомство назвало необходимой мерой для защиты от влияния извне на внутренние дела страны.

«Очевидно, что их приезд на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями. Скорее всего, это мотивы, которые, хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он назвал инициативу справедливой и правильной, а также выразил уверенность, что Генпрокуратура изучила возможные сложности и риски принятия проекта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев. Они смогут оформить не более 10 мобильных номеров и только при личном посещении офиса оператора связи.