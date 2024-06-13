Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев

Депутат Пискарев: на иностранцев будут оформлять не более 10 сим-карт

Фото: Unsplash

Законопроект об ужесточении условий покупки сим-карт внесли в Госдуму. Согласно документу, иностранцы смогут получать ограниченное количество сим-карт и только при личном посещении офиса оператора связи. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Иностранные граждане получат возможность оформить на свое имя до 10 мобильных номеров. Для этого они будут проходить идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических данных, отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в договор с оператором связи включат IMEI — код распознавания применяемого устройства.

Ранее шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, что законопроект поможет вести борьбу с серым рынком. По словам эксперта, самым надежным способом привязки сим-карт является использование биометрических данных, потому что такой метод идентификации сложно подделать.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте