Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев

Депутат Пискарев: на иностранцев будут оформлять не более 10 сим-карт

Законопроект об ужесточении условий покупки сим-карт внесли в Госдуму. Согласно документу, иностранцы смогут получать ограниченное количество сим-карт и только при личном посещении офиса оператора связи. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале .

Иностранные граждане получат возможность оформить на свое имя до 10 мобильных номеров. Для этого они будут проходить идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических данных, отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в договор с оператором связи включат IMEI — код распознавания применяемого устройства.

Ранее шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, что законопроект поможет вести борьбу с серым рынком. По словам эксперта, самым надежным способом привязки сим-карт является использование биометрических данных, потому что такой метод идентификации сложно подделать.