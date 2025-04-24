Иностранным участникам ПМЭФ-2025 оформят визу по упрощенной схеме

Иностранные участники Петербургского международного экономического форума, чьи страны не имеют безвизового режима с Россией, смогут получить визу по упрощенной схеме. Для этого необходимо оформить приглашение через Единый личный кабинет участника на официальном сайте ПМЭФ.

Документ дает право на ускоренное рассмотрение визовых заявлений в российских консульствах за границей. Также граждане 64 стран могут воспользоваться электронной визой, подав заявку через портал МИД России.

Подробные условия въезда и визовые требования размещены в разделе «Визовая поддержка» на сайте ПМЭФ. Там же можно найти полезную информацию для планирования поездки: варианты проживания, транспорт и другие организационные вопросы.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». По словам организаторов, в этом году мероприятие станет более открытым для представителей малого и среднего бизнеса.