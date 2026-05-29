Иностранные партнеры продлили срок службы Международной космической станции до 2030 года

Иностранные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) решили продолжать использовать ее до 2030 года. Об этом говорится в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева за 2025 год, который опубликовали на сайте компании.

«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», — сообщили в документе.

Корпорация также привела статистику пусков к МКС и рассказала о проектах новых космических станций, которые разрабатывают в разных странах.

В проекте МКС участвуют 14 государств — Россия, США, Канада, Япония и 10 стран Евросоюза.

Ранее российские космонавтыСергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили шестичасовой выход в открытый космос.