Иностранные партнеры продлили срок службы Международной космической станции до 2030 года
Иностранные партнеры продлили срок службы МКС до 2030 года
Иностранные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) решили продолжать использовать ее до 2030 года. Об этом говорится в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева за 2025 год, который опубликовали на сайте компании.
«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», — сообщили в документе.
Корпорация также привела статистику пусков к МКС и рассказала о проектах новых космических станций, которые разрабатывают в разных странах.
В проекте МКС участвуют 14 государств — Россия, США, Канада, Япония и 10 стран Евросоюза.
Ранее российские космонавтыСергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили шестичасовой выход в открытый космос.