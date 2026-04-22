Иностранец пытался вывезти из России золото на 2,5 миллиона в кроссовках

Золото на 2,5 млн рублей нашли благовещенские таможенники в обуви пассажира

Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Благовещенск» обнаружили золото на 2,5 миллиона рублей в обуви 44-летнего иностранца. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Мужчина направлялся в Хэйхэ. В ходе таможенного контроля инспектора заинтересовала реакция металлодетектора при осмотре кроссовок туриста. При проверке выяснилось, что под стельками оказался лом ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Экспертиза установила, что это сплав из серебра и золота 585-й пробы общей массой 17,60 и 215,7 грамма соответственно.

На допросе пассажир объяснил, что незнакомец нанял его перевезти драгметаллы за денежное вознаграждение. Турист знал, что драгоценности нужно декларировать, но решил спрятать их.

Следователи завели дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров», пассажиру грозит до 10 лет лишения свободы.

