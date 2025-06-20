Иноагенты решили вмешаться в выборы в 10 регионах России

Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в выборы в 10 регионах России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных стран во внутренние дела России начала проверку попыток вмешательства в предстоящие региональные выборы в сентябре 2025 года. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев .

«Ряд зарубежных организаций и иностранных агентов анонсировали кампанию по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах России», — сказал он.

Председатель комиссии отметил, что речь идет о ряде регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Курской области.

«Проводится набор волонтеров для пропагандистских акций и незаконной агитации. Зафиксировали и работу извне по сбору персональных данных желающих баллотироваться в 2026 году в депутаты Госдумы. При необходимости будем предлагать законодательные инструменты защиты электорального суверенитета страны», — добавил Пискарев.

Ранее стало известно, что лояльным к НАТО россиянам пообещали гранты на 25 тысяч евро.