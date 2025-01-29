Страны НАТО хотят предложить лояльным к ним россиянам гранты в размере 25 тысяч евро для реализации антироссийских проектов. Это следует из ежегодного доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.
«В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку», — заявили в докладе.
Также комиссия зафиксировала подготовку западных стран к вмешательству в выборы в Госдуму в 2026 году. США и их пособники уже пытались повлиять на выборы президента России в прошлом году. В этом им помогли иноагенты.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не виновата в прекращении сотрудничества с ЕС. По ее словам, Евросоюз сам оказался в минусе из-за обрыва контактов с РФ.
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