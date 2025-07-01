Иноагента Варламова будут заочно судить в Москве

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Ильи Варламова* и передала его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства.

По данным прокурорской проверки, Варламов* за прошедший год неоднократно нарушал закон об иноагентах, публикуя материалы от своего имени без соответствующей пометки. Кроме того, он распространял фейки о российских вооруженных силах.

Дело по существу рассмотрит Мещанский районный суд. Поскольку Варламов* скрывается за границей, процесс будет проходить заочно, а самого подсудимого объявили в межгосударственный розыск.

В феврале тот же суд арестовал счета блогера.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.