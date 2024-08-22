Инновационный радиопрепарат начали применять в России для лечения рака простаты

В России начали применять радиофармацевтический препарат для лечения особо тяжелой формы рака предстательной железы. Об этом сообщил сайт Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРИО) ФМБА.

Кастрационно-резистентный рак предстательной железы является особо тяжелой формой рака, которая не лечится традиционными методами.

Однако радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе радиоизотопа Актиния-225 показал эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

Ранее в Институте биофизики будущего МФТИ разработали препарат для лечения рака легких. Его начнут протестируют in vitro (в пробирке) до конца года.