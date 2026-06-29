«Инком-Недвижимость»: Бирюлево Западное возглавило рейтинг районов Москвы с самым доступным вторичным жильем

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» подготовили рейтинг районов Старой Москвы с самым доступным вторичным жильем. В начале июня 2026 года первое место по ценовой доступности занял район Бирюлево Западное, сообщил сайт «РБК Недвижимость» .

Средняя цена квадратного метра в этом районе составила 212,3 тысячи рублей. Второе место занял район Восточный с показателем 212,4 тысячи рублей за квадратный метр. Третье место у района Капотня, где средняя стоимость квадратного метра составила 212,8 тысячи рублей.

В первую пятерку также вошли районы Некрасовка и Бирюлево Восточное с показателями 222 и 227,8 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, невысокие цены на жилье в этих районах обусловлены преобладанием устаревающего жилфонда на вторичном рынке и сложившейся репутацией этих локаций. При этом низкие цены обеспечивают устойчивый спрос на жилье.