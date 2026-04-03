Inkazan.ru: в Благовещение принято посещать храм и подавать милостыню

Благовещение Пресвятой Богородицы — православный праздник, который ежегодно отмечается 7 апреля. В 2026 году он совпадает со Страстной неделей перед Пасхой, что делает его особенно строгим по традициям.

С Благовещением связано множество традиций, в которых тесно переплелись церковные и народные обычаи. Самая известная из них — выпускание птиц на волю. Считалось, что они «уносят» с собой молитвы и добрые просьбы.

В этот день принято посещать храм, исповедоваться и причащаться, помогать нуждающимся, подавать милостыню, а также проводить время с семьей и устраивать скромную праздничную трапезу. Раньше накануне праздника старались завершить все дела, чтобы встретить Благовещение в спокойствии и без суеты.