Инициативу о повышении выплаты остатка маткапитала объяснили в Госдуме

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей. Целесообразность инициативы 360.ru объяснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время получить остаток маткапитала можно только в том случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей.

Депутаты предложили внести поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и увеличить этот порог до 20 тысяч рублей.

«Мы считаем, что сумму необходимо увеличить до 20 тысяч рублей, чтобы дать возможность воспользоваться этими деньгами более широкому кругу семей. С учетом инфляции считаем правильным дать возможность забрать средства и запустить в экономику, предоставляя возможность потратить по своему усмотрению», — сказал Нилов.

Ранее стало известно, что в феврале Госдума рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала до 2030 года.