Инфляция, акцизы и рост затрат. Водка и коньяк подорожают с 1 января

Экономист Щербаченко: с 1 января акциз на крепкий алкоголь вырастет на 18%

Цены на коньяк, водку и другие крепкие алкогольные напитки с 1 января могут вырасти на 15-18%. С чем это связано, рассказал 360.ru кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

Он сообщил, что планируется повышение минимальной розничной цены.

«Индексация цен связана с инфляцией, которая достаточно высокая, повышением акцизов и ростом затрат на производство. Соответственно, с 1 января планируется повышение ставки акциза на крепкий алкоголь на 18%», — объяснил собеседник 360.ru.

По оценкам Щербаченко, минимальная стоимость полулитра водки возрастет с 299 до 349 рублей, коньяка — с 556 до 651, а бренди — с 403 до 472.

«Люди с ограниченным бюджетом могут обращаться к дешевым альтернативам, что приводит к потреблению нелегального алкоголя и опасных суррогатов», — добавил экономист.

Накануне председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил рекордные продажи алкоголя выходом из серой зоны.