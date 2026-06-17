Инфекционист Неронов объяснил, что причиной «диареи путешественника» обычно становятся бактерии и вирусы

Инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Lenta.Ru объяснил, почему в отпуске часто возникают острые кишечные инфекции. По его словам, основными причинами являются изменения в привычном рационе, употребление неочищенной воды и несоблюдение правил гигиены.

По его словам, причиной «диареи путешественника» обычно становятся бактерии, вирусы или простейшие микроорганизмы. Они попадают в организм с водой, льдом, плохо вымытыми овощами и фруктами, а также с уличной едой или блюдами, которые долго стояли без охлаждения, написали «Известия».

Неронов предупредил, что риск повышается, если человек на отдыхе ест в сомнительных заведениях, пьет воду из-под крана, использует лед неизвестного происхождения или пренебрегает гигиеной рук. Чтобы снизить риск диареи в путешествии, он посоветовал пить только бутилированную или кипяченую воду, выбирать горячую, хорошо термически обработанную пищу и блюда, которые подают свежеприготовленными.

Также инфекционист подчеркнул важность личной гигиены: руки нужно мыть перед едой, после туалета и после контакта с деньгами, поручнями, дверными ручками и другими поверхностями. Если воды и мыла нет, следует использовать антисептик.