Индивидуальный подход служб занятости к трудоустройству предложили закрепить в России

Минтруд предложил закрепить индивидуальный подход при приеме на работу

Фото: Freepik

Минтруд России предложил законодательно закрепить адресный подход к трудоустройству в центрах занятости. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно инициативе, при приеме на работу нужно учитывать жизненную ситуацию человека. Например, заболевания или наличие детей.

«Новые нормы позволят принимать во внимание жизненную ситуацию человека, если, например, с учетом опыта работы, образования, полученной специальности потребуется больше времени для его трудоустройства», — подчеркнули представители Минтруда.

Профилирование людей, претендующих на признание безработными, станет обязательным. На его основе сформируют индивидуальный план работы с пошаговыми действиями для успешного трудоустройства.

Эксперты ранее напомнили, что Трудовой кодекс России гарантирует работающим отцам и матерям определенные права. Например, работодатель не может расторгнуть договор с женщиной, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет.

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