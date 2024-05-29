Эксперты «Авито Работы»: работающие родители защищены от увольнения

Работодатель не может расторгнуть договор с женщиной, имеющей ребенка до трех лет, и с одиноким родителем, воспитывающими ребенка до 14 лет. Гарантии при увольнении также получает единственный кормилец семьи, в которой не менее трех малолетних детей.

Кроме того, работающим женщинам с детьми до полутора лет положены дополнительные промежутки времени на кормление не реже, чем каждые три часа.