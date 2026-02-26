Иначе регионы встанут: автоэксперт поддержал легализацию работы в такси для самозанятых

Предложение регулировать перевозку пассажиров самозанятыми водителями на личных автомобилях актуально в регионах, где в противном случае службы такси прекратят работу полностью. Об этом 360.ru заявил автоэксперт Петр Шкуматов.

По его словам, в России есть две модели функционирования такси. Столичная, где все таксисты находятся в так называемом «белом» положении, а также региональная, где таковых меньшинство.

«Например, в ряде регионов подработчики занимают долю 80% в локации. И если говорить про их легализацию, то это невозможно. Подработчику нужно встать в реестр такси, зарегистрировать ИП, перекрасить машину в нужный цвет. Потом у него могут быть проблемы из-за того, что в реестр добавляют только локализованные автомобили», — сказал автоэксперт.

По оценке Шкуматова, на выполнение таких требований пойдут далеко не все. Многие из водителей работают в такси лишь частично, а не постоянно.

«Для них такие требования избыточны, они не захотят и не смогут их выполнить. Если их выкинуть с рынка, то такси в регионах встанет, а эти люди уйдут в чаты, сервисы или группы. Нужно легализовывать такую подработку, поэтому предложение актуально для регионов», — добавил он.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский в беседе с НСН предлагал на законодательном уровне разделить водителей, таксующих на своих машинах, от профессиональных работников такси. Это позволит учесть права частников, вписать их в транспортную систему, а также решить проблему с уходом в теневую экономику.

Ранее доцент Михаил Хачатурян предупредил, что локализация производства автомобилей для такси в России может привести к возвращению «бомбил».