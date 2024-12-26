Иначе не сможем. Apple пришлось объяснять блокировку VPN и СМИ для россиян

Корпорация Apple блокирует в российском отделении App Store приложения СМИ-иноагентов и VPN, поскольку выполняет требования законодательства России. Об этом сообщил РБК .

В корпорации указали, что игнорирование законных требований грозит Apple тем, что компания больше не сможет поддерживать магазин приложений, или распространять свой контент в России.

«Правительство США поощряет компании в том, что они продолжают предоставлять российским гражданам коммуникационные услуги, поскольку их доступность наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — добавили в Apple.

Роскомнадзор ранее сообщал, что что Apple заблокировала в App Store на территории России 25 VPN-приложений. Об этом писал «Интерфакс».

Кроме того, Apple также удаляла из своего магазина приложения заблокированных в России иностранных СМИ и СМИ, которые в России признаны иностранными агентами.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил СЕО Apple Стива Джобса с Гитлером.